Индия на пером месте по погибшим при попытке сделать селфи

127 индийцев погибли при попытках сделать селфи за два года. Это самый большой трагический результат в мире, считают исследователи университета Карнеги-Меллона. Более половины инцидентов случилось здесь.

За первенство с Индией по числу инцидентов из-за попыток сделать селфи борется Пакистан. Исследователи отмечают, что женщины главные любительницы таких снимков как в Европе, так и в Азии, однако три четверти погибших оказались мужчинами, в основном молодыми. И большинство из них утонули при различных обстоятельствах. Видимо, в красивой Индии всегда есть, что снять перед смертью. Инцидентов при попытках сделать селфи в мире всё больше год от года, однако пока именно в Азии озаботились статистикой неудачников.

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