Украина рассказала, на кого готова обменять похищенных российских военных

Представители Украины уже заявляли, что не исключается обмен захваченных ими двух военнослужащих на граждан «незалежной». Как стало известно, данное решение было принято. Также назвали имена тех, на кого Украина хочет поменять россиян.

Игорь Мосийчук, первый замглавы парламентского комитета по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности, заявил, что его страна начнет вести переговоры с РФ. Похищенных российских военных хотят обменять на националистов, которые воевали в Чечне. Речь идет о передаче «незалежной» Николая Карпюка и Станислава Клыха, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Напомним, что российских военнослужащих похитили на границе с Крымом. На Украине их обвинили в государственной измене и дезертирстве.