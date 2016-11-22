Порошенко боится, что Америка развернется в сторону России

Стало известно о том, чего президент Украины попытается добиться в Брюсселе. По мнению некоторых политиков, он «до дрожи» боится поворота Америки в сторону России. Поэтому Петр Порошенко постарается добиться содействия ЕС в отношении продления санкций.

Сообщается, что он будет просить страны Евросоюза подействовать на Вашингтон в этом вопросе. Конечно, Обама заявил, что антироссийские санкции надо продлить, но вот чего ждать от Трампа на посту президента, пока неизвестно, сообщают ria.ru.

Также помимо финансовой поддержки Порошенко будет добиваться введения безвизового режима между «незалежной» и странами Евросоюза.