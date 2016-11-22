Житель Нормандии обнаружил в доме умершего родственника 100 кг золота

После того, как жителю Нормандии достался дом от умершего родственника, он не очень воодушевился наследством. И даже решил пустить его с аукциона.

Однако, когда начали разбирать мебель, наследник очень порадовался, что не успел избавиться от дома. В разных местах здания стали вдруг находиться тайники с припрятанным золотом.

Всего везучему наследнику досталось в общей сложности сто килограммов драгоценного металла, который был в виде слитков, брусков и монет. Стоимость находки составила примерно 3,5 миллионов евро, сообщает rosbalt.ru.

Кстати, наследство оказалось вполне законным. Владелец золота приобретал его на протяжении примерно шестидесяти лет. Своему наследнику он также оставил сертификаты на драгметалл.