СБУ: Украина арестует более тысячи военных, проходящих службу в Крыму

Угрожающее заявление сделал председатель СБУ. Василий Грицак пообещал, что Украина продолжит аресты военных, которые проходят службу в Крыму. Причем он заявил, что «незалежная» планирует задержать свыше 1,3 тысяч человек.

Василий Грицак также отметил, что Украина намерена арестовывать тех, кто якобы перешел на сторону России после присоединения полуострова. Напомним, что двое военнослужащих уже были задержаны СБУ. Их обвиняют в госизмене, а также дезертирстве, сообщает tvzvezda.ru.

Однако Грицак отмечает, что данные статьи могут быть изменены. Также он не исключает, что Украина согласится обменять задержанных военнослужащих на своих граждан.