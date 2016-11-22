Почти сто тысяч человек попало под следствие в Турции

Более девяноста тысяч граждан Турции попали под следствие и около сорока тысяч человек были арестованы властями по обвинению в причастности к неправительственной организации FETO. Об этом сообщил министр юстиции Турции.

"Следствие проведено по отношению к 92 607 лицам, 36 951 арестовано",- проинформировал министр юстиции Турции Бекир Боздаг.

Фетхуллах Гюллен, который является основателем и идейным вдохновителем организации FETO, обвиняется официальной Анкарой в попытке переворота. Сам Фетхуллах отвергает обвинения, также он осудил и саму попытку переворота.

Напоминаем, что ночью 16 июля была предпринята попытка переворота в Турции. Бои прошли в Анкаре и Стамбуле. В ходе столкновений погибли 240 человек и более двух тысяч получили ранения.

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