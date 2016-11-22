Семью Трампа в Нью-Йорке будут охранять за миллион долларов в день

Семья избранного президента США Дональда Трампа не будет переезжать вместе с ним в Белый дом. Его жена Меланья и сын Бэррон останутся в Нью-Йорке. Сообщается, что это связано с учёбой сына в частной школе.

Для обеспечения их безопасности планируются затраты порядка 1 млн долларов в день. Кроме того, Дональд Трамп сообщил, что поскольку его семья будет в другом городе, он будет часто навещать их. Во сколько обойдется бюджету государства такие поездки, не сообщается.

Администрация города Нью-Йорка обещала выполнить обязательства по охране первого лица государства и его семьи. Мэр города Билл де Блазио также уведомил, что городской бюджет не сможет финансировать охрану в полном объёме и будет вынужден запросить помощь федерального правительства.

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