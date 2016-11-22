В Австралии «вампирша» пьёт кровь возлюбленного и избегает солнца 20 лет

Похоже, что 39-летняя жительница Австралии всерьез считает себя вампиром. Когда ей стукнуло 12 лет, она почувствовала жажду человеческой крови. Сначала пила свою, а затем переметнулась на знакомых.

Около трех лет назад «молодая вампирша» встретила единомышленника. Это произошло на одном из мероприятий, на котором собираются все, кто считает себя потомками Дракулы. С тех пор женщина пьет кровь возлюбленного через порезы на теле дважды в месяц, сообщает life.ru.

Также экстравагантная дама сообщила, что не выходит на солнечный свет уже двадцать лет. По ее словам, у нее аллергия на небесное светило.