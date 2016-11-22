Трамп намерен президентствовать два срока

Победивший на выборах президента США республиканец-миллиардер Дональд Трамп заявил о своем намерении сохранить пост главы государства и на следующих выборах, т.е. он намерен оставаться у руля державы 8 лет.



Об этом можно прочитать в его микроблоге Twitter.









Соперником Трампа на следующих президентских выборах может стать голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон, уже заявивший о своих амбициях. Бывший рестлер вдохновился примерами самого Трампа и Арнольда Шварценеггера, ставшего губернатором Калифорнии.

Инаугурация вновь избранного 45-го президента США состоится 20 января 2017 года. Дональд Трамп уже поделился планами реформ на первые 100 дней своего президентства.



