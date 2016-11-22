Всемирно известный актер намерен баллотироваться на пост президента США

Украинская учительница пыталась продать ребенка на органы |В Кремле не разделяют мнение Глазьева о "предынфарктном состоянии экономики" |Победитель боя Чахкиев-Власов поборется за титул чемпиона мира по версии WBA |Закон об уголовной ответственности за склонении спортсменов к допингу подписан Путиным |"Целитель" Владимира Винокура и Оксаны Федоровой искалечил москвичку |14-й тур РФПЛ: «похороны» от Глушакова, а также главный «бык» снова в строю |Кремль прокомментировал факт похищения российских военных сотрудниками СБУ |В московской многоэтажке бушует пожар, есть жертвы |​Глазьев назвал состояние экономики инфарктом |Гроссмейсер Карлсен оштрафован на десятую часть своего гонорара |Бывшего врача женской сборной США по гимнастике обвинили в изнасиловании |Вынужденная мера против беззакония |Ревнивая жительница Петербурга пыталась забить до смерти спящего мужа |Эрдоган сделал шокирующее заявление насчет Клинтон |Президент Bellator: болельщики в США давно ждали возвращения Емельяненко |Лавров высказался об отношениях России и Белоруссии |В Москве угнали автомобиль стоимостью 5 млн рублей |Россиянин Карякин повёл в матче за мировую шахматную корону |В одну из квартир в центре Москвы заползла ядовитая змея |Несовершеннолетняя жительница Смоленска родила ребенка и спрятала его в шкафу |Молодой мужчина убил работницу почты из-за компьютерного сбоя |Минобороны РФ:украинские спецслужбы похитили двух российских военных |Армейцы Санкт-Петербурга одолели московских в матче КХЛ |Юлия Зарипова лишилась золотой медали по решению МОК |Российских паралимпийцев восстановят в Международной организации |Депутаты-единороссы устроили флешмоб (ВИДЕО) |Журналистам стало известно, когда Путин выступит с посланием Федсобранию |КХЛ: "Металлург" обыграл московское "Динамо" |Капшай: надеемся выиграть всё «золото» чемпионата мира по ММА |Китай возведет под Чернобылем солнечную электростанцию