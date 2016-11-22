Пассажирский автобус рухнул в 50-метровую пропасть в Таиланде

Рано утром во вторник, 22 ноября, в провинции Уттарадит в Таиланде произошла чудовищная авария.

Пассажирский автобус, в салоне которого находились 40 человек, рухнул в пятидесятиметровую пропасть. Как сообщает издание Bangkok Post, транспортное средство, заполненное пассажирами, направлялось в сторону Бангкока, однако в какой-то момент сорвалось в пропасть с горной дороги.

Согласно последней информации, в ходе катастрофы погибли пять человек, а еще не менее 25 получили травмы различной степени тяжести. Десять человек находятся в тяжелом состоянии. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.