ЕС с 2020 года планирует выдавать визы на 5 лет

Чиновники из Брюсселя хотят более тщательно контролировать лиц, въезжающих на территорию государств зоны Шенген, для чего европейская система будет подключена к базам данных, сообщает Польский культурный центр в Калининграде.



Новая, европейская система должна быть подключена к уже имеющимся базам данных, в которых находиться информация в том числе о лицах, разыскиваемых, имеющим запрет на въезд, подозреваемых в терроризме, или незаконно проживающих в какой-то стране, считают в Брюсселе. Комиссия предложила, чтобы с 2020 года каждый, кто пожелает въехать в ЕС, заполнил заявку в интернете, отправил свои данные и заплатил 5 евро. Если будет проверен с положительным результатом, получит разрешение на 5 лет.



"Мы закрываем пробел в наших системах безопасности. Это позволит более эффективно защитить наши внешние границы и внутреннюю безопасность", - сказал заместитель председателя Евро-Комиссии Frans Timmermans.



Система предназначена, прежде всего, для укрепления безопасности и в борьбе с терроризмом. Если она вступит в силу, то после Brexit, британцы будут платить за въезд в Евросоюз.



Предложение европейской комиссии должны принять европейские правительства и депутаты. Брюссель сообщает, что создание системы будет стоить более 200 млн евро, а годовое обслуживание 85 миллионов евро. Благодаря плате за въезд система будет самоокупаемой.

по сообщению портала "НИА-КАЛИНИНГРАД" 17.11.16