Украина открестилась от задержанных в Крыму диверсантов

«АН-онлайн» уже сообщали о том, что суд Симферополя постановил арестовать двух задержанных украинцев. Их подозревают в проведении разведывательной операции. По предположению следователей, задержанные собирали данные о Черноморском флоте и его военнослужащих.

В Минобороны Украины ответили на сообщение о данном аресте. Андрей Лысенко, спикер военного ведомства по вопросам АТО, заявил, что задержанные являлись военнослужащими в прошлом, на данный момент их дела хранятся в военных комиссариатах, сообщает телеканал РЕН ТВ.

При этом Андрей Лысенко отметил, что, безусловно, задержанные могли обладать какой-то специальной подготовкой.