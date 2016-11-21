Обама поведал, чем Америка лучше России и Китая

С громким заявление выступил президент США Барак Обама. Он заявил, что Америка является просто незаменимой в мире. При этом никакое другое государство не делает столько для благополучия на Земле, как Штаты.

При этом Барак Обама сравнил заслуги своей страны с российскими и китайскими. По его словам, «Поднебесная», безусловно, важна. Однако Китай не осуществлял работу над тем, чтобы сразу две сотни стран подписали парижское соглашение по климату, сообщает tvzvezda.ru.

Вспомнил Обама и про Россию. По его словам, РФ очень мощная военная силы. Однако, по его словам, после того, как случился ураган на Гаити, Россия не принимала участие в восстановлении, как это делали США.

При этом Обама отметил, что в связи с этим американскому президенту стоит помнить, что его обязанности не только груз, но и привилегия.