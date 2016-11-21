Обама запретил нефтяникам бурить в Арктике

В ближайшую пятилетку американцы не будут бурить новые нефтяные и газовые скважины на шельфе в Арктике, распределять лицензии запрещено. Об этом постановлении администрации президента сообщило МВД США.

Речь идет о заморозке выдачи лицензий до 2022 года на геологическую разведку и добычу полезных ископаемых на нефтегазоносных участках шельфа в море Бофорта, заливе Кука и Чукотском море. Согласно экспертным оценкам, там залегает около 27 млрд баррелей нефти и более 130 трлн куб. футов природного газа.

Если кто однозначно обрадовался этой новости, так это экологи: вероятность аварии при бурении морского дна высока, а ликвидировать разлив нефти во льдах маловероятно. Кроме того, считают они, новые скважины способствуют ускорению глобального потепления климата. Правда, избранный президентом Дональд Трамп обещал после иннаугурации отменить ограничения для американских нефтедобытчиков на своих территориях. Однако и этот процесс может затянуться на годы.

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