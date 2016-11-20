Послезавтра объявят новый состав правительства Грузии

Сегодня стало известно, что во вторник, 22 ноября, исполняющий обязанности премьер-министра Грузии Георгий Квирикашвили представит парламенту на утверждение новый список кабинета министров страны.

В пресс-службе правительства уточнили, что после того, как были признаны полномочия парламента 9-го созыва, президент Грузии представил кандидатуру премьер-министра, а 22 ноября в правительственной администрации будут названы имена будущих членов кабмина.

Напомним, в минувшую пятницу состоялось первое заседание новоизбранного грузинского парламента, укомплектованного после прошедших в октябре выборов, передает РИА "Новости".