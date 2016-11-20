Жена и сын Дональда Трампа не переедут в Белый дом

Сегодня стало известно, что супруга избранного 45-го президента США Дональда Трампа Мелания и их 10-летний сын Бэррон не станут переезжать в Белый дом из Нью-Йорка после церемонии инаугурации.

Данная информация появилась в воскресенье в электронной версии издании The New York Post. Первая-леди и мальчик останутся жить в пентхаусе в небоскребе Trump Tower на Манхэттене. Это решение родители приняли в связи с тем, что Бэррон сейчас учится в частной школе в Нью-Йорке.

Источник в окружении семьи Трамп заявил, что мальчик очень тяжело перенес президентскую кампанию, поэтому Мелания решила не расставаться со своим сыном.