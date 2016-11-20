Предместье Дамаска обстреляли террористы

В воскресенье, 20 ноября, боевики произвели обстрел предместья Дамаска в Сирии.

Согласно последней информации, в результате обстрела Хараста, прилегающего к Дамаску, погибли по меньшей мере два человека. Как сообщает сирийское агентство SANА, ссылаясь на последние данные, в ходе происшествия пострадали не менее тринадцати человек.

Источник уточняет, что в пригороде сирийской столицы сегодня разорвались примерно 20 снарядов. Обстоятельства случившегося устанавливаются.