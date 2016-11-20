Тысячи жителей Франции остались без света

На севере Франции тысячи домов остались без электричества из-за серьезной непогоды.

Порывы ветра в северной и северо-западной частях страны в какой-то момент достигали 160 километров в час. Как сообщает издание Ouest France, в результате плохой погоды пострадала жительница департамента Кот-д'Армор, она была экстренно госпитализирована.

Согласно последним данным, без электричества все еще остаются около 125 тысяч домов в департаментах Па-де-Кале, Норд, а также регионах Нормандия, Бретань и Земли Луары. Уточняется, что самое большое количество обесточенных домов находится в Нормандии.