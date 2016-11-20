Трампу стыдно за жену, у которой нет образования?

В СМИ появилась информация о том, что 45-му президенту США Дональду Трампу стало стыдно за то, что у его красавицы-супруги нет образования.

Данные в интернете о ее учебе были недавно подкорректированы. Издание The Huffington Post сообщает, что на официальном сайте Дональда Трампа теперь говорится, что уроженка Словении Мелания Трамп получила бы образование в Люблянском университете, однако была вынуждена приостановить свое обучение, чтобы строить модельную карьеру в Париже и Милане.

Впоследствии, в 1996 году, женщина перебралась в Нью-Йорк, где позже встретилась с миллиардером, за которого и вышла замуж.