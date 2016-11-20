Лингвисты определили самый удивительный язык в мире

Самым странным в мире лингвисты считают язык бразильского этноса пирахан, живущего в амазонских джунглях. Часть информации передают на нём невербальным путём, поэтому освоить его возможно только при общении.

Дело в том, что на языке Pirahã требуется не только говорить, но даже кричать, мычать и насвистывать. Норвежский лингвист Рольф Тейла утверждает, что действительно начала его понимать только через 25 лет изучения, во время пения с представителями пирахан. Некоторые из них немного изъясняются и по-португальски, но писать способны единицы.

Язык этого племени отличается также особой тональной чувствительностью, благодаря чему, к примеру, слова «друг» и «враг» звучат одинаково, отличаясь только мелодикой в контексте речи. Общение свистом помогает людям на охоте. В языке пирахан нет числительных и настоящего времени глагола, а также существительных в единственным или множественном числе. Зато целое поколение от дедушек до детей можно описать четырьмя словами. Немного по-разному говорят даже мужчины и женщины, а в менталитете есть неожиданные моменты для большинства населения планеты.

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