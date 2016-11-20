Главарь террористической организации "Исламское государство", запрещенной в России, на всякий случай спит в поясе смертника.

Боевик по имени Абу Бакр аль-Багдади совершенно не чувствует себя в безопасности, поскольку иракские военнослужащие все ближе подходят к Мосулу. Как сообщает Fox News, лидер ИГ не желает покидать свое укрытие в подземном туннеле и практически не появляется на людях.

Источник в военных силах Ирака отметил, что аль-Багдади больше не спит без своего пояса смертника, который он может активировать, если его внезапно захватят.