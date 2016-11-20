С самолета в Брюсселе сняли 41 пассажира
20 ноября 2016, 16:07 [ «АН-онлайн» ]
Когда за ними пришли полицейские, дебоширы спокойно встали и добровольно покинули борт. Впоследствии они забрали свой багаж и ушли из здания аэропорта.
//В мире
20 ноября 2016, 16:07 [ «АН-онлайн» ]
Когда за ними пришли полицейские, дебоширы спокойно встали и добровольно покинули борт. Впоследствии они забрали свой багаж и ушли из здания аэропорта.
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