Меркель собирается снова баллотироваться на пост канцлера

Канцлер Германии Ангела Меркель не хочет покидать свой пост. Сегодня на закрытом совещании президиума партии Христианско-демократический союз она заявила о намерении баллотироваться в следующем году.

Ожидается, что официально она может объявить об этом уже сегодня вечером. Как известно, на днях она обещала журналистам ответить на вопрос о своём выдвижении «в нужный момент». Однако информация о намерении Меркель побороться за власть уже в течение года проникает из руководства ХДС, несмотря на недостаточно благоприятные данные о рейтинге нынешнего канцлера и шквале критики по поводу миграционной политики.

По утверждению еженедельника Spiegel, Меркель уже обсуждает предстоящую избирательную кампанию с генсеком партии Петером Таубером и её управляющим директором Клаусом Шюлером. Пост канцлера она занимает 2005 года.

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