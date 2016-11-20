О намерении открыть посольство в России заявили участники сепаратистского движения Yes California, выступающего за независимость штата Калифорния от США, сообщила американская газета The Business Insider.

Два месяца назад лидер инициативной группы сепаратистов Луис Маринелли, бывший учитель русского языка, побывал в Москве для налаживания отношений с российскими антиглобалистами. Они поддержали его мнение, что не только Калифорния, но и любой штат США имеет право на самоопределение. Что интересно, активистов сепаратистского движения правительство США не пытается пока посадить за решётку или переубедить с помощью артиллерийских залпов по Лос-Анджелесу, как то разрешает Киеву.

Сам Маринелли хотел бы наладить контакты и с другими организациями в мире, отстаивающими независимость своих народов и территорий. Правда, в его представлениях посольство Калифорнии в России занималось бы не дипломатией, а учебно-методической и культурно-просветительской работой, способствующей туризму и установлению торговых связей.

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