Обама соврал по поводу помилования Сноудена

Барак Обама соврал всему миру о том, что не может помиловать бывшего сотрудника спецслужб Эдварда Сноудена, получившего политическое убежище в России, до решения суда. Об этом заявила организация WikiLeaks.

Своё утверждение она подкрепила ссылкой на статью журналиста и бизнесмена Майкла Мэсника на сайте Techdirt. В ней он опирается на такие прецеденты, как помилование Ричарда Никсона президентом Джеральдом Фордом и дело Гарланда 1866 года. Поскольку в США существует прецедентное право, Обама не мог не знать, что говорит неправду немецким журналистам.

Эдвард Сноуден стал известен после обнародования посредством СМИ секретных сведений о методах и фактах тотальной слежки ЦРУ в мире. После чего на него было заведено уголовное дело американскими властями, а сам он был вынужден скрываться, получив в итоге вид на жительство в России, срок которого истекает в следующем году.

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