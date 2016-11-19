Новое правительство Эстонии позволит преподавать в гимназиях на русском

В 2010 году в Эстонии был принят закон, согласно которому в русских гимназиях соотношение предметов должно быть доведено до показателя 60% на эстонском языке и 40% на русском.

Однако этот закон предполагал исключения, что позволило учителям русских гимназий, расположенных в Таллине и Нарве, обратиться год назад к правительству с просьбой сохранить возможность русскоязычного преподавания. Тогда ходатайство не было удовлетворено.

В настоящий момент, когда предыдущее правительство было отправлено в отставку, у русских гимназий появилась возможность сохранить русский язык в качестве основного языка преподавания. По словам вице-председателя формирующей новый кабинет министров Центристской партии Михаила Кылварта, новое коалиционное правительство согласно, что преподавание на русском не нанесет вреда изучению эстонского языка.

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