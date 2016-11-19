Генеральный консул Молдавии в Стамбуле Вячеслав Филип, задержанный ранее в аэропорту Кишинева по подозрению в получении взятки, был помещен под тридцатидневный арест. Такое решение вынес районный суд Кишинева.

Как сообщил исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Эдуард Харунжен, расследование инициировано кишинескими прокурорами, заподозрившими сотрудников консульства республики в Стамбуле в преступном сговоре с мошенниками, вымогавшими денежные средства у своих соотечественников. По данным следствия, в консульстве за определенную сумму выдавали документы, позволявшие иностранным гражданам находится на территории Молдавии.

В настоящий момент устанавливается точное число тех, кто получил необходимые документы путем дачи взятки в консульстве.

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