Источник Госдепа отрекся от выдвинутых против РФ обвинений в бомбежке сирийских госпиталей

Несколько дней назад со стороны Госдепа США прозвучали очередные обвинения в том, что российские ВКС разбомбили несколько медицинских учреждений в Сирии. При этом спикер Госдепа Джон Кирби сослался на данные “уважаемых гуманитарных организаций”.

Источником этой информации было названо Сирийское американское медицинское сообщество (САМС), штаб-квартира которого находится в Вашингтоне. Однако в сирийском офисе организации заявили, что не располагают информацией о том, кто именно наносил удары по медучреждениям. Об этом сегодня агентству Sputnic сообщил представитель САМС Мохамад Катуб.

По его словам, все выдвинутые против России и Сирии обвинения основываются исключительно на словах очевидцев. Какой-либо другой подтверждающей информации о том, кто именно бомбил сирийские клиники, у САМС нет.

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