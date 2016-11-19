Болезнь зомби поражает США

Территорию Соединенных Штатов Америки поражает неизвестная болезнь, которую уже окрестили "болезнью зомби".

Предполагается, что ее разносчиками являются военнослужащие из Ирака и Афганистана и экотуристы, которые путешествуют в Южную и Центральную Америку, передает НТВ. Странная инфекция поражает кожный покров человека, приводя к появлению страшных шрамов. Кроме того, имеется внутренняя форма заболевания, которая проявляется на слизистой и является смертельно опасной.

Ученые с сожалением сообщают, что "болезнь зомби" заставляет тело гнить и в прямом смысле распадаться на части, причем эффект изначально проявляется на лице.