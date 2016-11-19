В Алеппо не работает ни один госпиталь

В восточном Алеппо в настоящий момент не работает ни один госпиталь в связи с рядом ударов по сирийскому городу.

О плачевной ситуации в населенном пункте сообщают в местном управлении здравоохранения. Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на сообщения управления, поступившие от представителя сирийской оппозиции, разрушения инфраструктуры, необходимой для жизни, оставила жителей Алеппо без медицинских учреждений.

Уточняется, что некоторым людям в сирийском городе в настоящий момент требуется жизненно необходимое лечение.