На востоке Афганистана в ходе авиаудара был ликвидирован один из главарей террористической организации "Исламское государство", деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

Как сообщает сегодня агентство Khaama Press, ссылаясь на информацию местной полиции, командир ИГ Мулла Бозорг, а также семь его сообщников были уничтожены в ходе авиаудара беспилотников на территории провинции Нангархар.

Уточняется, что в ходе рейда были успешно уничтожены взрывчатые вещества, боеприпасы, а также оружие, принадлежавшие террористам. В настоящий момент информация о том, действительно ли погиб главарь "Исламского государства", не является подтвержденной.