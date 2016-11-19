Сандерс готов помочь Трампу в борьбе с корпорациями

Несостоявшийся кандидат в президенты США Берни Сандерс выразил готовность сотрудничать с Дональдом Трампом, который по итогам выборов 8 ноября стал новым главой государства.

По словам Сандерса, он станет союзником Трампа, если республиканец займется повышением уровня жизни рабочих и борьбой с крупными корпорациями. Ранее политик сделал заявление, из которого следует, что он будет противостоять 45-му президенту страны в случае проведения им расисткой и ксенофобской политики.

Сенатор Берни Сандерс известен своими левыми взглядами, нехарактерными для представителей американского политического истеблишмента. Сандерс выдвигал свою кандидатуру на праймериз Демократической партии, однако проиграл Хиллари Клинтон, которая благодаря этому получила возможность баллотироваться на пост президента США. Потерпевший фиаско Сандерс на прошедших выборах поддерживал Клинтон.