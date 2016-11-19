Ушел из жизни хирург, который впервые в истории пересадил сердце
19 ноября 2016, 08:37 [ «АН-онлайн» ]
Отметим, что Кули знаменит тем, что в 1969 году осуществил первую в мире операцию по пересадке человеку искусственного сердца.
//В мире
19 ноября 2016, 08:37 [ «АН-онлайн» ]
Отметим, что Кули знаменит тем, что в 1969 году осуществил первую в мире операцию по пересадке человеку искусственного сердца.
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