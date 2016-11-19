Минобороны: боевики обстреливают в Алеппо мирных жителей

Утром в субботу, 19 ноября, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что в районе Хайдария восточного Алеппо боевики обстреляли мирных жителей, которые вышли на митинг.

Уточняется, что не менее двухсот сирийцев вышли на митинг протеста и захотели ступить на территорию, которая находится под контролем правительственных войск. Как сообщает РИА "Новости", боевики без предупреждения открыли огонь из автоматов по участникам акции, вследствие чего погибли не менее 17 человек, в частности, подростки тринадцати и пятнадцати лет. Ранения различной степени тяжести получили примерно сорок человек.

Боевики также захватили и убили примерно десять мужчин, которых сочли организаторами мероприятия.