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//В мире

Греция содрогнулась от землетрясения

19 ноября 2016, 08:02 [ «АН-онлайн» ]

Греция содрогнулась от землетрясения
фото: pixabay.com

Минувшим вечером в Греции было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0.

Об этом накануне рассказали специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. Согласно последней информации, эпицентр подземных толчков располагался в 38 километрах к северу от Салоник. Очаг стихии находился на глубине около 10 километров. Как уточнили в сейсмологическом центре, землетрясение почувствовали также жители Болгарии и Республики Македония.

К настоящему моменту информации о пострадавших и погибших не поступало. Данных о разрушениях на территории Греции также нет.

 

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