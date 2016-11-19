Греция содрогнулась от землетрясения

Минувшим вечером в Греции было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0.

Об этом накануне рассказали специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. Согласно последней информации, эпицентр подземных толчков располагался в 38 километрах к северу от Салоник. Очаг стихии находился на глубине около 10 километров. Как уточнили в сейсмологическом центре, землетрясение почувствовали также жители Болгарии и Республики Македония.

К настоящему моменту информации о пострадавших и погибших не поступало. Данных о разрушениях на территории Греции также нет.