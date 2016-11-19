Названы ключевые кандидаты на пост руководителя Пентагона
19 ноября 2016, 07:02 [ «АН-онлайн» ]
Еще одним кандидатом на пост руководителя Минобороны США, вероятно, является бывший сенатор от штата Миссури Джим Талент.
//В мире
19 ноября 2016, 07:02 [ «АН-онлайн» ]
Еще одним кандидатом на пост руководителя Минобороны США, вероятно, является бывший сенатор от штата Миссури Джим Талент.
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