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Назначение Сешнса на пост генпрокурора США обеспокоило демократов

18 ноября 2016, 23:05 [ «АН-онлайн» ]

Назначение Сешнса на пост генпрокурора США обеспокоило демократов
Фото: globallookpress.com

Сегодня стало известно, что пост генпрокурора и министра юстиции избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил занять Джеффу Сешнсу.

Это назначение не понравилось партии демократов. В частности, лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что он “крайне обеспокоен” этим фактом. Политик пояснил, что Сешнс известен своей жесткой позицией в отношении миграционной политики, поэтому вызывает опасения его деятельность в отделе по гражданским правам в министерстве юстиции.

Как отмечает канал CBS, Сешнс причастен к разработке программы Трампа в области миграции, борьбы с терроризмом и торговли. Он также поддержал идею о депортации нелегальных мигрантов.

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