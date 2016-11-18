Назначение Сешнса на пост генпрокурора США обеспокоило демократов

Сегодня стало известно, что пост генпрокурора и министра юстиции избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил занять Джеффу Сешнсу.



Это назначение не понравилось партии демократов. В частности, лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что он “крайне обеспокоен” этим фактом. Политик пояснил, что Сешнс известен своей жесткой позицией в отношении миграционной политики, поэтому вызывает опасения его деятельность в отделе по гражданским правам в министерстве юстиции.

Как отмечает канал CBS, Сешнс причастен к разработке программы Трампа в области миграции, борьбы с терроризмом и торговли. Он также поддержал идею о депортации нелегальных мигрантов.

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