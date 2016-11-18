Суд оправдал американца после 43 лет заключения

В Соединенных Штатах мужчине пришлось отсидеть в тюрьме 43 года за преступление, которое он не совершал. Другой осужденный по этому делу освобождения так и не дождался.

Еще в 1977 году двоих мужчин обвинили в убийстве, и все это время они пытались доказать свою невиновность. Только теперь полиция обратила внимание, что в показаниях свидетеля, на основании которых обоим подозреваемым и был вынесен приговор, имеются несостыковки. Это побудило полицейских снова открыть давнее дело. Выяснилось, что оба осужденных имели алиби на момент совершения преступления.

Теперь ошибочно обвиненный может потребовать многомиллионную компенсацию. Другой осужденный освобождения не дождался - он скончался в прошлом году в тюрьме.

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