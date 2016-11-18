Сын Януковича признан непричастным к расстрелам на Майдане

Александр Янукович признан непричастным к массовым убийствам активистов на Майдане. Соответствующее решение вынес киевский суд, удовлетворив тем самым иск сына экс-главы Украины.

В прошлом году суд отказал сыну экс-президента в удовлетворении иска. Тогда суд счел высказывания депутата Верховной Рады Украины Антона Геращенко об организации Януковичем-младшим массовых расстрелов на Майдане оценочными суждениями, которые не подлежат опровержению и наказанию.

Сегодня стало известно, что суд признал Януковича непричастным к расстрелу активистов и обязал МВД в течение месяца поместить на официальном сайте сообщение с опровержением распространенной ранее информации.

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