Власти Венесуэлы запретили банкам выдавать более пяти долларов наличными

Власти Венесуэлы ограничили выдачу наличных в стране. Теперь государственным и частным банкам разрешается выдавать в день через отделения и банкоматы не более десяти тысяч боливаров, что составляет примерно пять долларов.

Такие ограничения связаны с недостатком наличности: приток наличных средств в государственных и частных учреждениях сократился на 50%, а новые денежные купюры будут введены в оборот только с 15 декабря.

Сообщившая об этом газета El Nacional пишет, что хотя ограничения должны вступить в силу с 1 декабря, уже сейчас население страны испытывает трудности с получением наличных средств.

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