Известная компания продала тираж автомобилей, существующих лишь на чертежах

Всемирно известная компания McLaren Automotive смогла распродать целый тираж автомобилей, которые пока существуют исключительно на бумаге - в чертежах.

Всего к настоящему моменту продано 106 гиперкаров, передает издание Autoexpress. Интересно, что автомобилю пока не дали названия и не уточнили его технические характеристики. Вероятно, код BP23, который присвоили этой необыкновенной машине, расшифровывается как Bespoke Project 2, а 3 означает количество мест в салоне.

Известно, что транспортное средство будет обладать гибридной силовой установкой, вследствие чего на нем можно будет ездить по трекам и отправляться в путешествие. Стоимость гиперкара пока не сообщается.