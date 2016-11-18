Возлюбленный погибшей дочери Уитни Хьюстон выплатит ее родным 36 млн долларов

В США суд постановил, что бывший возлюбленный погибшей дочери Уитни Хьюстон должен выплатить семье девушки тридцать шесть миллионов долларов.

Как сообщается, родные Бобби Кристины Браун заподозрили парня в том, что он украл деньги и ценные вещи своей любимой, когда та была в коме. В связи с этим семья погибшей потребовала возместить ей ущерб. Когда парень не явился в суд, слуги Фемиды автоматически присудили победу истцам.

Напомним, что дочь звезды погибла в результате интоксикации. Врачи установили, что она принимала спиртное, наркотики и успокоительные средства. Родные сразу же заподозрили, что «смертельные» вещества мог ей дать бойфренд. Однако уголовного преследования в отношении парня не производилось.