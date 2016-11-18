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В США телеканал выдал действия по уничтожению боевиков Россией за американские

18 ноября 2016, 10:16 [ «АН-онлайн» ]

В США телеканал выдал действия по уничтожению боевиков Россией за американские
Фото: globallookpress.com

Невероятную находчивость проявил один из телеканалов в США. Он показал видео, на котором авиация наносит удары по террористам. Кадры сопроводили текстом, в котором утверждается, что это сделали американские военные. Правда, чуть ранее именно это видео появилось на сайте Минобороны РФ. И речь там шла о работе российской авиации.

Американских журналистов не смутило даже то, что в показанной прицельной сетке была кириллица. При этом они заявили, что военные уничтожили свыше ста машин, на которых террористы перевозили нефть к своим заводам, сообщает rg.ru. На самом деле, по сообщениям Минобороны России, было разбито свыше тысячи таких цистерн.

 

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