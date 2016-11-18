В Таиланде взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой

В провинции Паттани на юге Таиланда взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой.

Как сообщили в местной полиции, мощный взрыв прогремел накануне вечером неподалеку от круглосуточного супермаркета. ТАСС уточняет, что неизвестный мужчина припарковал пикап рядом с автозаправкой и сбежал, а через некоторое время машина взлетела на воздух.

Согласно последним данным, пострадали трое мужчин и две женщины, которые во время инцидента находились в магазине. Не исключено, что атаку могли осуществить исламские сепаратисты.