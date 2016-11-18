Молодой мужчина растворился в термальном источнике парка Йеллоустоун

На днях стали известны подробности страшного происшествия, которое случилось в июне текущего года в Йеллоустонском национальном парке, США.

Тогда в термальном источнике растворился 23-летний мужчина Колин Скотт, который по неустановленной причине решил искупаться там. Выяснилось, что он сошел с деревянного настила и решил подойти ближе к гейзерному бассейну Норрис. Все происходящее снимала на телефон сестра Колина. Посетитель Йеллоустона поскользнулся и упал прямо в кипяток.

Спасателям удалось добраться до источника лишь на следующий день, однако тело они не нашли - оно растворилось в воде с высокой концентрацией кислоты, передает Би-Би-Си.