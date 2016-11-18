Британскую школьницу заморозят после ее смерти

Впервые в истории Британии суд вынес решение о криогенной заморозке. К слугам Фемиды обратилась 14-летний подросток. Девочка была больна раком и очень хотела жить.

Она написала письмо судье, которое его очень растрогало. В нем она выразила надежду, что в будущем врачи научатся бороться со злокачественными опухолями. Тогда они ее разбудят и снова подарят ей жизнь, сообщает life.ru.

Кстати, сами родители девушки не были уверены, что именно так надо поступить с телом их ребенка после смерти. Отцу и матери было сложно прийти к согласию. Тем более, что они в разводе. Кстати, заморозка обойдется недешево. Родителям умершей придется заплатить около сорока тысяч фунтов стерлингов.