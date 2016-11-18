Башар Асад рассказал, что думает о результатах выборов в США

Глава Сирии Башар Асад прокомментировал результаты выборов президента в США.

Политик заявил, что 45-й американский лидер станет союзником Дамаска, если решит активно бороться с терроризмом. В рамках интервью государственному телевидению Португалии президент Сирии уточнил, что многого от Дональда Трампа не ждет, поскольку, по его мнению, он находится под большим влиянием различных лиц в своем окружении.

Башар Асад также призвал руководство США не вмешиваться во внутренние дела прочих государств, а заниматься решением собственных проблем, передает "Россия 24".