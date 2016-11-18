В США экстренно эвакуируют торговый центр из-за вооруженного мужчины

В американском городе Сент-Клауд, штат Миннесота, эвакуировали торговый центр после того, как появились сообщения о проникновении в здание вооруженного мужчины.

Предполагается, что у носителя оружия был сообщник. Согласно данные телеканала CBS, двое мужчин внезапно подошли к группе покупателей и один из них продемонстрировал оружие у себя на поясе. Уточняется, что он не направлял пистолет на людей и не угрожал им. В настоящий момент нет никаких подробностей случившегося.

Интересно, что 17 сентября текущего года в этом торговом центре было совершено нападение, в ходе которого пострадали десять посетителей.