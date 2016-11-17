Саакашвили объяснил, чем он недоволен в Порошенко

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, недавно покинувший свой пост, пояснил, что конкретно его не устроило в украинском лидере Петре Порошенко.

Саакашвили написал колонку для газеты The New York Times, в которой сравнил ситуацию в Грузии, где он на протяжении десяти лет был президентом, с ситуацией на Украине. По его мнению, Порошенко не способен понять, что сложившаяся в стране ситуация требует немедленных и решительных действий.

Саакашвили покинул пост губернатора Одесской области, заявив, что украинские власти не желают противостоять процветающей в стране коррупции. Аналогичный поступок он совершил в 2011 году в Грузии, где Саакашвили занимал пост министра юстиции и подал в отставку, обвинив президента страны Эдуарда Шевернадзе в коррупции.

Читайте также:

Другие мировые новости

См. все новости дня